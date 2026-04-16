Когда родительский день в 2026 году

Радоница, известная также как родительский день — в православии особое время для поминовения усопших. Имеет переходящую, плавающую дату — отмечается на девятые сутки после Светлого Воскресения Христова, то есть во вторник после Светлой седмицы (послепасхальная неделя). Значение родительского дня По церковному уставу поминовение усопших в Страстную и Светлую неделю не предполагается, эти дни посвящены особым воспоминанием и событиям. Церковь, чтобы возобновить заупокойные богослужения, установила родительский заупокойный день. В этот день православным христианам полагается посетить храм, чтобы помянуть усопших молитвой, а после этого отправиться на кладбище, к могилам своих родственников. В родительский день верующие разделяют пасхальную радость с ушедшими из жизни близкими людьми. Само название «Радоница» подчеркивает радостную атмосферу этого дня. Подчеркивается, что в это время усопших не оплакивают, а разделяют с ними радость от воскресения Христа, празднуют победу над смертью и скорбью. Что делают в родительский день В этот день принято посещать кладбища. Люди приходят к могилам своих близких, приводят места захоронения в порядок после зимы. По народной традиции, могилы украшают цветами и венками, оставляют угощения. Часто на погосты приносят пасхальные яйца и куличи. Церковным уставом особый порядок поминовения для Радоницы не установлен. Кроме того, православных призывают не устраивать на кладбищах «застолья» и употреблять алкоголь, оставлять еду и спиртное на могилах. Поминальная трапеза должна проходить дома, в кругу семьи, в атмосфере светлой памяти и тишины. То есть не следует устраивать из этого праздничное застолье с ассортиментом блюд и сдабривать их алкоголем. Как и в другие церковные праздники, в этот день стоит отдать предпочтение не столько соблюдению народных традиций, сколько молитве. Считается, что молитвы могут облегчить посмертную участь тех, кто уже ушел из жизни. Добавим, в Красноярске в родительский день будут ограничены проезд и парковка в районе кладбищ.