В Правдинском районе мужчина получал и тратил соцвыплаты 14-летней дочери, хотя никак не участвовал в её жизни

Прокуратура через суд требует вернуть девочке почти 200 тысяч рублей.

Источник: Клопс.ru

В Правдинском районе отец 14-летней девочки получал и тратил положенную ей пенсию по потере кормильца, хотя фактически не занимался воспитанием ребёнка. Об этом прокуратура Калининградской области пишет в своём телеграм-канале в четверг, 16 апреля.

Проверку начали после обращения опекунов школьницы. Выяснилось, что с апреля 2023 года по август 2024-го мужчина таким образом получил 194,3 тысячи рублей. Прокурор района подал иск о взыскании с отца этих денег и процентов.

