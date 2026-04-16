Синоптик рассказала, какая погода будет в Москве на следующей неделе

Жителей Москвы и Подмосковья ожидает относительно теплая погода в начале следующей недели: ночью в понедельник осадков не ожидается, минимальная температура составит от 0 до 5 . В дневное время возможен небольшой кратковременный дождь с температурой воздуха +6…+11 °C.
Об этом сообщила РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, вероятность осадков в виде снега сохранится на северо-востоке и востоке Центрального федерального округа — в Костромской, Ивановской, Владимирской областях и на востоке региона. При этом столица не попадет в «снежную» зону.
«Мы считаем, что Москву, во всяком случае, она не заденет», — сказала синоптик.
Ранее Позднякова сообщила, что погода в Москве должна улучшиться в четверг — воздух прогреется до +15… +17 °C. По данным сервиса «Яндекс Погода», температура воздуха до конца этой текущей рабочей недели будет превышать климатическую норму и достигнет до +17 °C.
