Нижегородские «Граждане СССР»* задолжали за свет более миллиона рублей

Совокупный долг активистов экстремистской организации «Граждане СССР»* перед гарантирующим поставщиком электроэнергии в Нижегородской области составил 1 миллион 98 тысяч рублей по состоянию на 1 апреля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ТНС энерго НН».
В списке должников числится 80 представителей движения, 45-ти из них уже ограничили подачу энергоресурса за неуплату. Остальным направлены уведомления о предстоящем отключении.
Сторонники деструктивной организации, отрицая современную Россию, при этом пользуются всеми возможностями ее инфраструктуры, а также создают манифесты с призывом не оплачивать потреблённое электричество и другие коммунальные услуги. Под влияние запрещенного движения попадают в основном пожилые нижегородцы.
«Активность данного “псевдодвижения” можно заметить практически во всех регионах России. Эти люди хотят пользоваться услугами ЖКХ бесплатно, озвучивая надуманные предлоги. При этом собирают деньги с доверчивых граждан, чтобы помогать писать им некие письма, и ни за что не платить. Однако уже вынесено большое количество судебных решений, вступивших в законную силу, по которым с так называемых “граждан СССР”, отказавшихся оплачивать коммунальные услуги, взыскивается задолженность в судебном порядке», — отметил заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению «ТНС энерго НН» Вадим Тарасов.
Специалисты «ТНС энерго НН» напоминают, что ко всем должникам применяются стандартные и законные меры воздействия: начисление пеней; ограничение подачи электроэнергии; судебные иски с последующей блокировкой счетов, арестом и реализацией имущества, а также запретом на выезд за границу.
«В связи с этим “ТНС энерго НН” предостерегает потребителей от влияния сомнительных организаций. Энергетики напоминают, по закону оплачивать электроэнергию необходимо ежемесячно до 15 числа. Сделать это можно любым удобным способом: банковской картой на сайте; с помощью мобильного приложения; через онлайн-сервисы банков-партнеров», — говорится в сообщении.
* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.