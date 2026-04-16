На выходных в Ростовской области ожидается магнитная буря уровня G2

Возмущения магнитосферы ожидаются уже в пятницу, а после полуночи активность резко усилится до показателей G2 с Кр-индексом 6. Через время, уже после полудня 18 апреля, буря пойдет на спад. 19 апреля магнитное влияние сохранится, но будет ниже показателя бури.