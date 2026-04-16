Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На выходных в Ростовской области ожидается магнитная буря уровня G2

Метеозависимых жителей Дона предупредили о магнитной буре.

Источник: Комсомольская правда

Нестабильный магнитный фон с переходом в магнитную бурю прогнозируют в Ростовской области на выходных, 18 и 19 апреля. Об этом можно судить по графикам, опубликованным на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Возмущения магнитосферы ожидаются уже в пятницу, а после полуночи активность резко усилится до показателей G2 с Кр-индексом 6. Через время, уже после полудня 18 апреля, буря пойдет на спад. 19 апреля магнитное влияние сохранится, но будет ниже показателя бури.

Напомним, уровень от G1 до G5) означает магнитное влияние, а Кр-индекс — силу его активности. Метеозависимым людям при возмущениях магнитосферы рекомендуют больше отдыхать, а также избегать стрессовых ситуаций.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.