Менделеевская олимпиада получила мировое признание, заявил Путин

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам 60-й Международной Менделеевской олимпиады по химии, отметив, что олимпиада получила мировое признание и расширила географию участников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Продолжая богатые традиции Всесоюзной олимпиады школьников по химии, стартовавшей в нашей стране в 1967 году, Менделеевская олимпиада получила мировое признание, значительно расширила географию участников», — говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что олимпиада считается авторитетным образовательным, просветительским мероприятием, объединяющим юные таланты из многих государств.
Путин уточнил, что нынешние, юбилейные интеллектуальные состязания проходят в рамках Десятилетия науки и технологий в России.
«Уверен, что 60-я Международная Менделеевская олимпиада запомнится ребятам атмосферой подлинного товарищеского соперничества, станет для них праздником знаний и дружеского общения, вдохновит на смелые, новаторские идеи. И конечно, послужит поддержке одарённой молодёжи, популяризации химической науки, развитию международного гуманитарного диалога и личных контактов», — заявил президент.
Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии — одно из крупнейших и старейших в мире соревнований, она основана в 1967 году. Олимпиада проводится неделю и состоит из трех туров: двух теоретических и одного экспериментального, по итогам которых каждый участник получает золотую, серебряную, бронзовую медаль или диплом участника. Также назначаются награды за лучшее решение теории и лучшее выполнение эксперимента.