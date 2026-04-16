Менделеевская олимпиада получила мировое признание, заявил Путин

Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии — одно из крупнейших и старейших в мире соревнований, она основана в 1967 году. Олимпиада проводится неделю и состоит из трех туров: двух теоретических и одного экспериментального, по итогам которых каждый участник получает золотую, серебряную, бронзовую медаль или диплом участника. Также назначаются награды за лучшее решение теории и лучшее выполнение эксперимента.