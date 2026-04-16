В полиции предупредили о новой схеме мошенников, которые «оживляют» старые объявления

В киберполиции России жителям Челябинской области рассказали о новой уловке интернет-аферистов, связанной с площадками бесплатных объявлений. Злоумышленники используют старые публикации пользователей, чтобы втереться в доверие и получить доступ к их данным.

Источник: Pchela.News

Мошенники находят на сайтах объявлений старые записи, где остался номер телефона владельца, и пишут ему под видом обычных покупателей. Пользователь сообщает, что объявление уже давно неактуально или закрыто. Но после этого злоумышленники отправляют ссылку и убеждают, будто объявление всё ещё активно. Всё это делается для того, чтобы втереться в доверие и затянуть человека в диалог, ведь искренне хочется разобраться в ситуации. В итоге аферисты присылают ссылку на сайт-клон популярной площадки, где ему предлагают авторизоваться, например, чтобы проверить информацию или удалить публикацию.

Далее сценарий может развиваться по-разному: злоумышленники могут похитить учётные данные, получить доступ к аккаунтам или продолжить давление, представляясь сотрудниками госорганов и правоохранительных структур.

Специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и проверять информацию только через официальные приложения и сайты сервисов.

В Челябинске 68-летняя жительница потеряла более 10 миллионов рублей после звонка якобы коллеги с бывшего места работы, которая сообщила об утечке информации. Как так вышло, рассказали полицейские.