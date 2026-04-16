С начала 2026 года в Красноярском крае построили 375 тысяч «квадратов» жилья

За первый квартал 2026 года в Красноярском крае построили 375 тысяч квадратных метров жилья. Как сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона, на многоквартирные дома приходится 90 тысяч «квадратов», остальное — индивидуальное жилье.
— Прошлый год стал рекордным для сферы ИЖС, в регионе ввели 765 тысяч квадратных метров. По данным сервисов банков, в 2025 году самой востребованной категорией среди нишевых ипотечных кредитов стало приобретение земельных участков — больше 30%, — говорит Максим Говорушкин, министр строительства и ЖКХ.
В этом году планируется построить не менее одного миллиона метров жилья.
