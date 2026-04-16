Патриарх Кирилл призвал бизнесменов к честности перед богом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что христиане, занимающие высокие руководящие должности, формируют «образцы социально значимого поведения» и потому несут особую ответственность перед богом. Предстоятель сказал это в приветствии участникам конференции «Вера и дело».
Патриарх призвал православных бизнесменов руководствоваться ценностями честности и справедливости, а также деятельно заботиться о людях. Он акцентировал внимание, что руководитель, обладая строгостью и принципиальностью, должен сохранять верность основному евангельскому предписанию — любить бога и ближнего.
«Христианин на всяком месте служения призван полагать в основание своих трудов евангельские заповеди. Справедливость и честность, деятельная забота о людях — ценности, которые должны сопровождать его отношение к бизнесу», — подчеркнул патриарх Кирилл.
Конференция «Вера и дело» — православный форум для предпринимателей и руководителей предприятий. Участники обсуждают социально-экономическое развитие страны, роль делового сообщества, а также миссии христианина-руководителя в современной компании и ответственность предпринимателей за развитие культуры и ментальное здоровье нации.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее предостерег «всяких начальников» от превращения власти в тиранию. Он отметил, что на пути к церкви у верующих есть немало преград, в том числе «соблазн властью». Предстоятель также подчеркнул, что церковь должна избегать участия в политической борьбе, которая становится фактором, разделяющим народ.
«Я имею в виду всех. И церковную власть, и светскую власть. И духовенство, и мирян. И всяких начальников — больших и малых. Исполнение начальственных функций, которые требуют в том числе иногда ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением, тогда власть становится тиранией», — уточнил он.
