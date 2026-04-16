Число мигрантов в Пермском крае выросло на 30 тысяч за год

В 2025 году в Пермском крае зарегистрировали 131 тысячу мигрантов. В 2023 и 2024 годах этот показатель составлял 106 тысяч человек. Рост числа иностранных граждан, по словам чиновника, связан с запросом бизнеса на трудовые ресурсы из других стран. Также на ситуацию влияют социально-экономическое положение региона и курс рубля.