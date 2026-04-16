Начальником Краснодарской таможни стал Сергей Петриди

Сергей Петриди назначен начальником Краснодарской таможни. Соответствующее кадровое решение вступило в силу с 17 апреля 2026 года. Ранее он исполнял обязанности руководителя данного таможенного органа.

Источник: пресс-служба Краснодарской таможни

Сергей Петриди работает в системе таможенных органов с 2003 года. Свою профессиональную деятельность он начал в должности инспектора отдела организации административных расследований Южной оперативной таможни.

В разные годы он занимал руководящие должности в региональных таможенных управлениях. В частности, с 2017 по 2020 год работал первым заместителем начальника Новороссийской таможни, в 2020—2021 годах — Тульской таможни, а в 2021—2023 годах — Калужской таможни.

В 2023 году господин Петриди был назначен начальником Луганской таможни. С апреля 2025 года он исполнял обязанности начальника Краснодарской таможни, обеспечивая организацию работы ведомства и выполнение ключевых задач.