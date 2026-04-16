В Москве подвели итоги «Финатлона для старшеклассников»

Итоги заключительного этапа XXI Всероссийской олимпиады «Финатлон для старшеклассников» 2025−2026 учебного года подвели 12 апреля в Москве. Мероприятие рассчитано на учащихся 8−11 классов и проводится в поддержку нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в ОООП «ФинПотребСоюз».
«Финатлон для старшеклассников» объединяет школьников всей страны, интересующихся экономикой, финансовой грамотностью и междисциплинарными задачами. В 2025—2026 учебном году к финальным испытаниям были допущены свыше 11,5 тыс. ребят из 85 регионов России. Заключительный этап прошел в 61 регионе РФ, включая Москву, Санкт-Петербург, Алтайский, Краснодарский и Пермский края, Республики Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Кабардино-Балкарию, Хакасию, Крым.
«“Финатлон” — это не просто соревнование, а важный образовательный проект, который помогает участникам сформировать практические компетенции, необходимые для успешной жизни в современной экономике и обществе. Мы видим, как растет интерес подростков к серьезным интеллектуальным испытаниям, и рады поддерживать их стремление к знаниям и профессиональному развитию», — отметил руководитель оргкомитета олимпиады, профессор, доктор экономических наук Игорь Костиков.
По итогам испытаний жюри определило 165 победителей и 327 призеров, ознакомиться с перечнем можно на официальном сайте. Школьники, продемонстрировавшие лучшие результаты на «Финатлоне», получат официальные дипломы установленного образца, а также льготы при поступлении в лучшие российские вузы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.