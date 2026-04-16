Обманувший 57 белорусов на 1,7 млн рублей автомошенник надолго сядет в тюрьму

Обманувший 57 белорусов на 1,7 миллиона рублей автомошенник надолго сядет в тюрьму. Подробности сообщает Минский городской суд.
В период с июля 2023 года по май 2025 года фигурант рассказывал белорусам о прибыльном бизнесе на автомобилях и запчастях. После этого он предлагал вложить деньги, обещая вернуть их с процентами. В некоторых случаях мужчина брал у людей автомобили якобы для продажи. Он уверял, что вернет деньги позже.
Для укрепления доверия белорус ссылался на отсрочки, будущую прибыль, развития бизнеса. Однако он не намеревался исполнять взятые на себя обязательства.
Жертвами указанной схемы стали 57 человек. Общий ущерб составил 1 739 000 рублей. Обвиняемый частично признал свою вину и раскаялся в содеянном. Это признали как смягчающее обстоятельство.
Суд признал мужчину виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. На основании части 4 статьи 209 Уголовного кодекса ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему назначен штраф в размере 400 базовых величин, или 18 000 рублей (в апреле 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).
