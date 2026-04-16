Волгоградская облдума назначила новых мировых судей

Пять судей получили бессрочные полномочия, один — на три года.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты регионального парламента Волгоградской области утвердили новых мировых судей. Соответствующее постановление приняли 16 апреля на заседании облдумы. По представлению Волгоградского областного суда, пять судей будут работать без ограничения срока полномочий, а один судья приступит к своим обязанностям на трехлетний срок, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

На должность мирового судьи судебного участка № 112 Тракторозаводского района Волгограда утвердили Антонину Ершову. Судебный участок № 145 того же района возглавит Александр Прокопенко. В городе Волжском на судебном участке № 74 будет работать Оксана Турутина, а на судебном участке № 70 — Анатолий Уртаев. Судебный участок № 93 Красноармейского района Волгограда закрепили за Натальей Харламовой. Эти специалисты приступят к работе с 1 мая 2026 года и получат бессрочные полномочия.

Евгения Шевченко назначили мировым судьей судебного участка № 125 Дубовского района Волгоградской области на трехлетний срок.

Важно отметить, что в 2026 году областная Дума назначила уже 14 мировых судей. Всего на территории Волгоградской области функционируют 145 судебных участков мировых судей, обеспечивая доступность правосудия для жителей региона.

