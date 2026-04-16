Волгоградская облдума назначила новых мировых судей

На должность мирового судьи судебного участка № 112 Тракторозаводского района Волгограда утвердили Антонину Ершову. Судебный участок № 145 того же района возглавит Александр Прокопенко. В городе Волжском на судебном участке № 74 будет работать Оксана Турутина, а на судебном участке № 70 — Анатолий Уртаев. Судебный участок № 93 Красноармейского района Волгограда закрепили за Натальей Харламовой. Эти специалисты приступят к работе с 1 мая 2026 года и получат бессрочные полномочия.