Нижегородцы с ожирением смогут получить хирургическую помощь по ОМС

Данное нововведение представляет собой ощутимый прогресс в направлении повышения доступности бариатрической хирургии для населения.

Граждане Российской Федерации, страдающие ожирением, получат возможность осуществить хирургическое вмешательство в рамках обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил министр Мурашко в ходе проведения IV съезда Профсоюза работников здравоохранения РФ.

Данное нововведение представляет собой ощутимый прогресс в направлении повышения доступности бариатрической хирургии для населения.

Стоит отметить, что в работе съезда принимает участие значительная делегация из Нижегородской области. Ее возглавляют министр Галина Михайлова и председатель областного Профсоюза Василий Приказнов.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут получить вакцину от рака бесплатно по полису ОМС.