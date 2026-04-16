Нижегородцы с ожирением смогут получить хирургическую помощь по ОМС

Граждане Российской Федерации, страдающие ожирением, получат возможность осуществить хирургическое вмешательство в рамках обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил министр Мурашко в ходе проведения IV съезда Профсоюза работников здравоохранения РФ.
Данное нововведение представляет собой ощутимый прогресс в направлении повышения доступности бариатрической хирургии для населения.
Стоит отметить, что в работе съезда принимает участие значительная делегация из Нижегородской области. Ее возглавляют министр Галина Михайлова и председатель областного Профсоюза Василий Приказнов.
Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут получить вакцину от рака бесплатно по полису ОМС.