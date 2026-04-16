Красноярск попал в список городов, где требуются усилия для повышения качества жизни

Красноярску требуются усилия для повышения качества жизни. К такому выводу пришли в Финансовом университете при правительстве РФ по итогам первого квартала 2026 года.
Краевая столица оказалась в одном списке с Архангельском, Астраханью, Барнаулом, Волгоградом, Иркутском, Йошкар-Олой, Кемеровом, Кировом, Нижневартовском, Новокузнецком, Омском, Оренбургом, Стерлитамаком, Улан-Удэ, Челябинском, Читой и Якутском. Как пишет «Вестник Сургутского района», из городов ХМАО в перечень попал Нижневартовск.
В пятерку городов с наиболее высоким уровнем качества жизни вошли Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург и Владикавказ. Лучшими по доступности жилья признали Оренбург, Хабаровск и Мурманск. Самую чистую экологию отметили в Грозном, Владикавказе и Новороссийске.
Авторы рейтинга оценивали города по уровню материального благополучия, доступности недвижимости, качеству медицины, состоянию экологии, работе школ и вузов, доступности культурных ценностей и возможностям для самореализации. Также учитывали состояние дорог, ЖКХ, благоустройство и конфликтность общества.
