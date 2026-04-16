Стало известно, как новые тарифы парковок сказались на доходах Петербурга

С 28 марта у пользователей мобильного приложения и портала parking.spb.ru появилась возможность исправить ошибку при оплате, а также продлить завершенную парковочную сессию. Кроме того, приложение «Парковки Санкт-Петербурга», как и портал parking.spb.ru, доступны при ограничениях мобильного интернета. А штраф пользователи всегда могут обжаловать. Для этого нужно обратиться в городской комитет по транспорту и приложить доказательства невозможности оплаты услуг парковки.