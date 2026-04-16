Стало известно, как новые тарифы парковок сказались на доходах Петербурга

В Санкт-Петербурге введённые в октябре 2025 года дифференцированные тарифы на платную парковку положительно сказались на доходах бюджета. Об этом сообщили журналистам в «Городском центре управления парковками».
Осенью власти попытались снизить уровень загрузки парковочного пространства в исторической части города. Улицы поделили на четыре зоны с тарифами для легковых автомобилей соответственно 100, 200, 280 и 360 рублей в час. В центре управления парковками заявили изданию Piter.tv, что доходы казны с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026-го возросли по сравнению с таким же периодом годичной давности на 52,08%.
Также свою роль сыграло взыскание штрафов. Чиновники отмечают, что процесс выявления нарушения и оформления протокола проходит несколько этапов. Нарушения фиксируются с использованием комплексов фото- и видеофиксации. Данные передаются в систему единого городского парковочного пространства. Затем специалисты проверяют, было ли действительно нарушение. И если оно подтверждается, то оформляют постановление об административном правонарушении.
С 28 марта у пользователей мобильного приложения и портала parking.spb.ru появилась возможность исправить ошибку при оплате, а также продлить завершенную парковочную сессию. Кроме того, приложение «Парковки Санкт-Петербурга», как и портал parking.spb.ru, доступны при ограничениях мобильного интернета. А штраф пользователи всегда могут обжаловать. Для этого нужно обратиться в городской комитет по транспорту и приложить доказательства невозможности оплаты услуг парковки.