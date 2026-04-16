МИД подтвердил готовность России рассмотреть запрос ЕС на энергоресурсы

К концу 2027 года ЕС намерен окончательно прекратить импорт российского газа и нефти. В июне прошлого года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель «предпринял четкие шаги, чтобы “перекрыть кран” и навсегда положить конец эпохе российского ископаемого топлива в Европе». В мае 2025 года Еврокомиссия приняла «дорожную карту» REPowerEU. План предусматривает поэтапный отказ от трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) и полное прекращение импорта российской нефти к концу 2027 года. Так, поставки российского газа по новым контрактам будут запрещены с 1 января 2026 года, а по действующим краткосрочным контрактам — к 17 июня 2026 года. Импорт по долгосрочным контрактам будет прекращен к концу 2027 года. Страны ЕС должны представить свои планы диверсификации поставок.