Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД подтвердил готовность России рассмотреть запрос ЕС на энергоресурсы

Источник: РБК

Россия рассмотрит любой запрос ЕС на энергоресурсы, однако приоритетом при изучении таких заявок станет надежность возможных контрактов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает «РИА Новости».

Россия не оставляет без рассмотрения ни один запрос, но окончательное решение всегда зависит от конкретных обстоятельств, подчеркнул дипломат. По его словам, любые поступающие предложения оцениваются как с точки зрения надежности будущих контрактов, так и с учетом их потенциальных последствий.

К концу 2027 года ЕС намерен окончательно прекратить импорт российского газа и нефти. В июне прошлого года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель «предпринял четкие шаги, чтобы “перекрыть кран” и навсегда положить конец эпохе российского ископаемого топлива в Европе». В мае 2025 года Еврокомиссия приняла «дорожную карту» REPowerEU. План предусматривает поэтапный отказ от трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) и полное прекращение импорта российской нефти к концу 2027 года. Так, поставки российского газа по новым контрактам будут запрещены с 1 января 2026 года, а по действующим краткосрочным контрактам — к 17 июня 2026 года. Импорт по долгосрочным контрактам будет прекращен к концу 2027 года. Страны ЕС должны представить свои планы диверсификации поставок.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше