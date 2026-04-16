Троллейбус нового поколения в Донецке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР из Уфы прибыл троллейбус нового поколения «Горожанин» с увеличенным автономным ходом для тестовой эксплуатации.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР из Уфы прибыл троллейбус нового поколения «Горожанин» с увеличенным автономным ходом для тестовой эксплуатации.

Троллейбус может ехать без подключения к сети, что позволяет продлевать маршруты, обслуживать новые районы и повышать надёжность электротранспорта. Скоро троллейбус начнет работать на маршрутах Донецка, где будут оценивать его поведение в городской среде.

«По сути, этот тест станет для нас своеобразной “диагностикой” всей сети городского электрического транспорта. Мы увидим не только потенциал новой техники, но и объективную картину существующих проблем — от технических ограничений до инфраструктурных узких мест. В период тестирования мы будем внимательно собирать обратную связь от жителей Донецка. Прошу всех, кто воспользуется данным троллейбусом, делиться своими впечатлениями, замечаниями и предложениями — сделать это можно в моем чат-боте. Ваше мнение напрямую повлияет на дальнейшие решения по обновлению подвижного состава», — обратился министр транспорта Александр Бондаренко.

Об этом сообщил ТГ-канал правительства ДНР.

