7,5 тысячи школьников проведут лето в лагерях Нижнего Новгорода

В предстоящий летний сезон муниципальные лагеря Нижнего Новгорода примут почти 7,5 тысячи детей — всего запланирована 41 смена. Подготовка к приёму школьников уже идёт полным ходом: учреждения обновляют корпуса, пищеблоки и спортивные зоны, усиливают меры безопасности. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём телеграм-канале.
За полтора месяца лагеря должны привести в порядок жилые помещения, медблоки и территорию, установить дополнительное освещение, обновить мебель и модернизировать системы безопасности. Перед стартом смен учреждения пройдут проверки надзорных органов.
В этом году появятся и новые форматы. В «Александровке» впервые откроется палаточный лагерь, а в «Лесном» проведут пять инклюзивных смен и запустят Центр развития и творчества с музейным пространством, студией звукозаписи и сенсорной комнатой.
Для детей, которые останутся в городе, организуют 219 смен в пришкольных лагерях — их посетят более 20,5 тысячи ребят. Также впервые заработает лагерь «ТехноСтарт» на базе филиала Дворца имени Чкалова.
Параллельно в лагерях продолжаются ремонты, установка спортивных площадок и обновление систем безопасности. Все работы планируют завершить до начала летней кампании.