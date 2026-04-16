Бизнес привлечет более 50 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

Малый и средний бизнес РФ привлечет во втором квартале 2026 года не менее 50 млрд рублей заемного финансирования под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. Специальные лимиты таких поручительств на сумму 25 млрд рублей уже доведены до банков-партнеров, в числе которых ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк и другие, сообщили в Министерстве экономического развития России.
Этот механизм был запущен по поручению Президента РФ и реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». «Зонтичные» поручительства Корпорации МСП помогают предпринимателям получить кредит в банке на сумму до 1 млрд рублей при отсутствии или недостаточности залогового обеспечения с покрытием до 50% от суммы заемного финансирования. Поручительство предоставляется бизнесу бесплатно и автоматически в режиме «единого окна».
«Механизм “зонтичных” поручительств — один из наиболее эффективных инструментов поддержки МСП, который расширяет доступ к заемному финансированию. По итогам первого квартала этого года мы видим значительный рост спроса на продукт. Лимиты Корпорации МСП дают возможность направить бизнесу заемные средства на масштабирование и развитие производств, пополнение оборотных средств и увеличение объема выпуска продукции, в том числе в сфере импортозамещения и укрепления технологического суверенитета страны», — заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
В этом году «зонтичные» поручительства позволят бизнесу привлечь не менее 216 млрд рублей финансирования. Это даст возможность решать текущие задачи и при этом закладывать фундамент для дальнейшего роста, добавил вице-премьер.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.