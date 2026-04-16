В центре Ростова произошло отключение светофоров

Светофоры в центре Ростова отключились из-за аварии на электросетях.

Источник: Комсомольская правда

Днем 16 апреля в центре Ростова-на-Дону произошло отключение светофоров. Об этом сообщили в городской администрации.

По информации властей, «из-за аварии на электросетях» временно не работают светофоры на пересечениях Буденновского и Социалистической, Буденновского и Темерницкой, Большой Садовой и Островского, Портовой и Богачева.

Устранить неисправность планируют в течение двх-трех часов.

Водителей попросили учитывать ситуацию. Судя по интернет-картам, из-за отключения светофоров движение транспорта на некоторых перекрестах осложнилось.

