Мединский предложил открыть в Калининграде выставку разбитой в зоне СВО немецкой техники

Помощник президента выступил на открытии Балтийского культурного форума.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил открыть в Калининграде выставку разбитой в зоне СВО немецкой техники. Об этом он сказал на открытии Балтийского культурного форума в Светлогорске 16 апреля.

— Неплохо было бы организовать в Калининграде, я думаю, военные нас точно поддержат, к 80-летию региона, выставку разбитой в зоне СВО техники немецкой. Потому что тевтонские кресты гораздо уместнее смотрятся на сожженных танках, а не на гербах наших русских городов, — сказал Мединский (ранее он отметил, что на гербе Багратиновска присутствуют тевтонские кресты).

Это предложение вызвало бурную реакцию в зале — собравшиеся начали аплодировать, на что выступающий заметил: «Приятно, что мы думаем одинаково».

Аплодировал и министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, который выступал модератором пленарного заседания. Он, правда, не сказал, где именно может появиться такая выставка в Калининграде.

Владимир Мединский: биография российского политика, ученого, писателя и переговорщика по Украине
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше