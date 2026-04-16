Помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил открыть в Калининграде выставку разбитой в зоне СВО немецкой техники. Об этом он сказал на открытии Балтийского культурного форума в Светлогорске 16 апреля.
— Неплохо было бы организовать в Калининграде, я думаю, военные нас точно поддержат, к 80-летию региона, выставку разбитой в зоне СВО техники немецкой. Потому что тевтонские кресты гораздо уместнее смотрятся на сожженных танках, а не на гербах наших русских городов, — сказал Мединский (ранее он отметил, что на гербе Багратиновска присутствуют тевтонские кресты).
Это предложение вызвало бурную реакцию в зале — собравшиеся начали аплодировать, на что выступающий заметил: «Приятно, что мы думаем одинаково».
Аплодировал и министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, который выступал модератором пленарного заседания. Он, правда, не сказал, где именно может появиться такая выставка в Калининграде.