Беларусь вернула семь подлинников культурных ценностей, утраченных в годы Великой Отечественной войны

Заместитель министра культуры Сергей Саракач рассказал БелТА, что Беларусь вернула семь подлинников ценностей, утраченных в годы Великой Отечественной войны.
«За предыдущий год было возвращено семь подлинников культурных ценностей в Беларусь. И все они планируются для экспозиции в новом здании Национального исторического музея», — сказал Сергей Саракач.
Напомним, ранее мы писали, как будут выглядеть и где появятся в Минске новое здание Национального исторического музея и парк Народного единства. Причем музей построят в виде карты Беларуси, а на его фасаде появятся 55 портретов знаменитых белорусов: Всеслав Чародей, Скорина и Тетка, Машеров и Савицкий, Филарет и Станюта, Мулявин и Медведь.
Всего же в 1941 — 1944 годах из Беларуси было вывезено порядка 7000 предметов искусства.
«Зачастую, если у нас не получается вернуть подлинник, мы делаем либо копию, либо фотоматериалы, которые также могут быть представлены в наших музеях», — сказал Саракач.
Проблемой последних лет стали санкции, которые были введены странами Запада против Беларуси:
«У нас были договоренности на возвращение более 130 объектов, но с введением санкций все планы оборвались».
А еще замглавы Минкультуры добавил:
«Подлинников вернуть получается не так много. Их в основном возвращают частные лица, у которых есть белорусские корни». Ранее Минкультуры Беларуси раскрыло, какие ценности пытается вернуть из Германии.
Кстати, буквально 9 апреля президент республики Александр Лукашенко назначил министра информации Марата Маркова министром культуры.