Россияне назвали полис ДМС самым желанным бонусом от работодателя

Сервис SuperJob опросил три тысячи экономически активных россиян и выяснил, какие дополнительные льготы они хотели бы получать на работе. Как пишет sibnovosti.ru, лидером рейтинга стал полис добровольного медицинского страхования — его выбрал 41% респондентов.
На втором месте оказалось обучение за счет компании. Так ответили 35% опрошенных. Тройку лидеров замкнуло бесплатное питание или компенсация на еду (23%).
Каждый пятый участник опроса мечтает о доплатах к отпускным или компенсации аренды жилья. Материальную помощь хотели бы получать 17%, оплату спортзала или бассейна — 16%, кредиты под сниженный процент — 15%. Льготные путевки и дополнительные дни отпуска привлекли по 13%.
При этом чаще всего компании готовы оплачивать обучение (56%), дарить подарки и проводить корпоративы (по 49%), а также выделять материальную помощь (44%). Полис ДМС предоставляют лишь 26% работодателей, доплаты к отпускным — 8%, льготную ипотеку — 5%.
