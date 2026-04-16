Нижегородцам напомнили о мерах предосторожности на городском субботнике

Нижегороцев, которые примут участие в общегородском субботнике 18 апреля, призвали соблюдать определенные меры предосторожности. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».
По его словам, кажущаяся безобидной весенняя уборка общественных пространств на самом деле таит в себе серьезные угрозы. В частности, горожанам не советуют приходить на субботник в легкой открытой обуви и шортах.
«Обувь: только плотная, на толстой подошве. Тонкие кеды легко пробиваются осколками стекла или шприцами. Перчатки лучше в два слоя. Сначала — плотные латексные/виниловые, сверху — рабочие матерчатые с прорезиненным покрытием. Это защитит и от мозолей, и от прямого контакта с грязью», — говорится в сообщении.
Разгребая сухую листву и мусор, нужно надеть на себя защитную маску или респиратор, чтобы не подхватить «мышиную лихорадку». При работе с очень сухим мусором слегка сбрызните его водой из пульверизатора.
Как отмечает Никонов, не стоит прикасаться к шприцам, битому стеклу или емкостям с остатками химии, даже если ваши руки в перчатках. Для этого лучше использовать грабли или лопаты. Такой мусор необходимо складывать только в жесткую тару (мягкие мешки слишком легко проткнуть).
«Клещи тоже не дремлют, поэтому используйте акарицидные репелленты, заправляйте брюки в носки, каждые 30 минут проводите поверхностный самоосмотр», — советует главный редактор МИА «Стационар-Пресс».
Во время субботника важно соблюдать правила гигиены: не ешьте и не курите в перчатках, в которых убирали мусор; берите воду в бутылках со «спортивным» горлышком, чтобы не касаться руками зон, которые соприкасаются со ртом; после работы тщательно вымойте руки с мылом дважды, примите душ и отправьте всю одежду в стирку при температуре не менее 60 .
«Если при уборке вы поранились (особенно ржавым металлом или стеклом), немедленно промойте рану антисептиком и проверьте свой статус вакцинации против столбняка. Если прививка была более 10 лет назад — это повод зайти в травмпункт», — подытожил Никонов.
Напомним, что общегородской субботник состоится в Нижнем Новгороде 18 апреля.