Виктория Боня обрушилась с критикой на проблемы, «о которых не говорят президенту»: в Кремле похвалили её энтузиазм

В 18-минутном видео телеведущая затронула сразу несколько тем: паводок в Дагестане, новое мазутное пятно в Анапе, убийство краснокнижных животных, блокировки интернета, уничтожение и изъятие скота в Новосибирской области. Боня также высказалась о росте цен, трудностях малого бизнеса и раскритиковала депутата Госдумы Виталия Милонова за его высказывания о женщинах, назвав его «омерзительным персонажем».