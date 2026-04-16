Эксперты объяснили причины карстовых провалов в Нижегородской области

В том же Навашинском округе в 2012 году провал зафиксировали в деревне Коробково — тогда под землю ушли часть огорода и забор. В 2013 году в Бутурлине среди ночи в карстовую воронку провалились три нежилых дома, еще один повис на краю — жильцы успели выбежать. А в 2018 году в Шатковском округе на фермерском поле образовалась гигантская воронка глубиной 50 метров и диаметром 32 метра, причем края ее были удивительно ровными, хотя позже начали осыпаться. Позднее провалы происходили в Гагинском округе и селе Березники.