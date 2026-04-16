Эксперты объяснили причины карстовых провалов в Нижегородской области

В деревне Валтово Навашинского округа прямо у жилого дома образовался карстовый провал. Яма стремительно увеличивалась, достигнув четырех метров в глубину и шести в диаметре. Эксперты объяснили Pravda-nn.ru причины таких явлений.
Напомним, карстовый провал возник прямо на тропинке у жилого дома. Из-за угрозы обрушения жильцов временно переселили в безопасное место. Специалисты организовали круглосуточный мониторинг состояния грунта. Позднее яма была устранена, жители вернулись в свои дома.
Однако карстовые провалы для Нижегородской области — не редкость. Ежегодно фиксируется два-три подобных случая, особенно на юге региона. Как объясняют эксперты, основная причина — грунтовые воды, которые имеют доступ к хорошо растворимым породам: гипсы, известняки, мел. В течение многих лет вода подмывает и растворяет их, образуя подземные полости.
Также причиной может стать изменение давления воды. Сначала ее уровень под землей растет, а затем опускается, что может способствовать образованию провалов. Учитывая аномально снежную зиму в этом году, подобные процессы не удивительны, заявляют специалисты.
В том же Навашинском округе в 2012 году провал зафиксировали в деревне Коробково — тогда под землю ушли часть огорода и забор. В 2013 году в Бутурлине среди ночи в карстовую воронку провалились три нежилых дома, еще один повис на краю — жильцы успели выбежать. А в 2018 году в Шатковском округе на фермерском поле образовалась гигантская воронка глубиной 50 метров и диаметром 32 метра, причем края ее были удивительно ровными, хотя позже начали осыпаться. Позднее провалы происходили в Гагинском округе и селе Березники.
В целом же карстовые провалы остаются неожиданным явлением — точно спрогнозировать, где в следующий раз уйдет земля, практически невозможно. Под новую застройку проводят геологические изыскания, однако спасти от провалов дома, возведенные десятки или сотни лет назад, это не может.