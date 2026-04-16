В Селтинском районе Удмуртии капитально отремонтируют Дом культуры

Капитальный ремонт ведется в Доме культуры села Халды в Селтинском районе Удмуртии. Объект реконструируют до конца года по национальному проекту «Семья», сообщили в районной администрации.
На сегодняшний день полностью заменено покрытие полов: старое — демонтировано, взамен уложен современный керамогранит, обеспечивающий долговечность и привлекательный внешний вид помещений. Стены здания получили надежную конструкцию из металла, поверх которой была проведена обшивка гипсокартонными листами.
Кроме того, произведен полный комплекс работ по замене отопительной системы: устаревшие коммуникации были удалены, установлено новое оборудование, включая современные радиаторы отопления и новую систему трубопроводов. Выполнено устройство прочного основания сцены, которое будет впоследствии отделано натуральными древесными материалами. Специалисты прокладывают новые линии электропередач и занимаются установкой современного пожарного оборудования.
В скором будущем жители населенного пункта смогут посещать обновленное пространство ДК, принимать участие в мероприятиях, организованных коллективом работников клуба, и художественной самодеятельности.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.