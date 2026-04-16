В Перми возбудили дело против мужчины за незаконную рыбалку

В Перми транспортные полицейские начали уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном вылове рыбы. Дело возбуждено по статье о браконьерстве, передает пресс-служба краевого суда.
Инцидент произошёл в апреле 2026 года во время рейда на Воткинском водохранилище. На правом берегу Камы сотрудники полиции заметили мужчину, который рыбачил с деревянной лодки.
При проверке выяснилось, что у него не было разрешения на использование сетей. Несмотря на это, в лодке обнаружили запрещённое орудие лова, в котором находилась рыба — всего 11 экземпляров, включая судака, налима, жереха и язя.
По предварительной оценке, ущерб водным биоресурсам превысил 16 тысяч рублей.
Полицейские изъяли лодку, снасти и весь улов. Также установлено, что мужчина знал о запрете на такой способ рыбалки, но всё равно нарушил правила.
Расследование продолжается, сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.