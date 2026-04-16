У Философского моста в Калининграде частично перекрыли проход со стороны улицы Гюго

Изначально к строительству моста у ДС «Юность» приступали весной 2021 года. Контракт на 174 миллиона рублей заключали с компанией «АБЗ-Дорстрой». В июне 2021-го также устанавливали понтон через Преголю. Однако в процессе работ обнаружили руины городской стены Кнайпхофа XIV-XV веков. Стройку решили приостановить и откорректировать проект, чтобы сохранить выявленный объект культурного наследия.