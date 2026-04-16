У Философского моста в Калининграде частично перекрыли проход со стороны улицы Гюго

У Философского моста в Калининграде перекрыли часть прохода со стороны улицы Гюго. Возле сооружения сняли плитку и установили прозрачное ограждение.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, на мост можно подняться только по правой стороне лестницы, другая часть огорожена сигнальной лентой. В мэрии пояснили, что возле сооружения проводят «небольшое благоустройство».
Новый пешеходный мост в Калининграде открыли 9 апреля. Сооружение связывает остров Канта и улицу Гюго. Специалисты полностью завершили работы на объекте. С обеих сторон пешеходной переправы сделали лестницы и пандусы. При этом на набережной острова ещё занимаются благоустройством территории.
Философский мост поднимается в сторону острова Канта. Противовесом служит 20-метровый пилон. Строительством объекта занималась компания «Спецмост» за 586 миллионов рублей. В ноябре 2025 года подрядчик завершил основные работы. Осенью рассчитывали закончить обустройство входных групп моста и начать процедуру его передачи городской администрации.
Изначально к строительству моста у ДС «Юность» приступали весной 2021 года. Контракт на 174 миллиона рублей заключали с компанией «АБЗ-Дорстрой». В июне 2021-го также устанавливали понтон через Преголю. Однако в процессе работ обнаружили руины городской стены Кнайпхофа XIV-XV веков. Стройку решили приостановить и откорректировать проект, чтобы сохранить выявленный объект культурного наследия.
В июле 2023 года экспертиза одобрила документацию с новыми техническими решениями. Одну из опор будущего пешеходного моста решили переместить в воду.