В Воронежской области продолжают дорожать все марки бензина

16 апреля Воронежстат выдал новые цифры для автомобилистов. Мониторинг показал: ни одна из марок бензина не устояла перед инфляцией. Сильнее всего подорожал АИ-98. Литр теперь обходится в 92 рубля 36 копеек. За неделю цена взлетела на 22 копейки.
Скромнее, но тоже ощутимо прибавил народный АИ-92: плюс 10 копеек до 63 рублей 70 копеек. АИ-95 подорожал на 16 копеек, достигнув планки в 69 рублей 44 копейки.
А вот дизель словно решил сыграть на контрасте: вместо очередного подорожания он вдруг подешевел. Цена откатилась на 10 копеек вниз — теперь стоит 73 рубля 24 копейки.
Любопытно, что неделю назад ситуация выглядела зеркально: тогда рекордсменом по росту был АИ-95 (+20 копеек), а АИ-98 довольствовался скромными 11 копейками. За семь дней лидеры поменялись местами.