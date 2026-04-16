В Воронежской области продолжают дорожать все марки бензина

16 апреля Воронежстат выдал новые цифры для автомобилистов. Мониторинг показал: ни одна из марок бензина не устояла перед инфляцией. Сильнее всего подорожал АИ-98. Литр теперь обходится в 92 рубля 36 копеек. За неделю цена взлетела на 22 копейки.