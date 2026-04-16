В Омске начался сезонный ремонт дорог

Заместитель директора департамента городского хозяйства Асхат Сабитов сказал, что в этом году на ремонт дорог в бюджете города заложено 350 миллионов рублей. Их направят на выполнение аварийно-восстановительного ремонта дорог. К данному виду работ дорожники уже приступили. «Помимо этого предусмотрены средства на ремонт улиц Госпитальной и Рабиновича. На них выделены субсидии из областного бюджета в размере 42 миллиона рублей», — отметил Сабитов.
Достаточно большой объём работ запланирован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Омске будут приведены в порядок участки на пяти дорогах. На это запланировано 680 миллионов рублей.
В порядок приведут: улицу Красный Путь (участок от Соборной площади до улицы 5-й Армии). Как уточнил Асхат Сабитов, это первая очередь ремонта. До улицы Фрунзе будет заменено всё дорожное полотно, далее — только крайние полосы, так как асфальт на средней полосе два года назад уже заменили. Заменят бортовой камень, сделают широкие тротуары, установят новые дорожные знаки, нарисуют разметку; улицу Пушкина сделают на всём протяжении, обустроят дополнительные парковочные места. Также сделают хорошие широкие тротуары для прогулок горожан.
Улицу Лукашевича — ремонт будет произведён по всей протяжённости дороги. Нюанс — от улицы Степанца до улицы Дианова асфальт заменят только на крайних полосах — состояние средних полос удовлетворительное. Также приведут в порядок бортовые камни и тротуары, поставят новые знаки и сделают разметку; ещё два участка — это круговая развязка возле Ленинградского моста и подходы к мосту. Здесь дорожное покрытие трогать не будут, но заменят бортовой камень и отремонтируют тротуары.
Как подчеркнул Асхат Сабитов, сроки сдачи двух первых объектов — к 1 августа, по другим — к сентябрю. На улицах Красный Путь и Пушкина работы уже начаты, контракты были заключены заблаговременно. Работа на объектах ведётся по полосам, полного перекрытия улиц не будет. По остальным объектам — в ближайшее время будут проведены аукционы, подрядчиков определят в мае.
Без контроля никуда.
Несомненно, во время ремонта особое внимание будет уделяться качеству работ. Есть обязательный строительный контроль, также помощь окажут общественники и эксперты. Доцент кафедры организации перевозок и безопасности дорожного движения СибАДИ, эксперт федерального партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» в Омской области Николай Кузин подчеркнул, что их работа идёт в нескольких направлениях. Например, во время выездов проводится как визуальное обследование дорог, так и использование инструментальных методов. При выявлении нарушений все моменты отрабатываются с соответствующими ведомствами.
Заместитель директора по содержанию и ремонту дорог БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Тадин продолжил тему. По его словам, с подрядными организациями составлен график комиссионных объездов дорог, отремонтированных в прошлые годы и находящихся на гарантии. Объезды начались с 1 апреля, и они проходят в ежедневном режиме. Если есть дефекты, то они фиксируются, подрядчику даётся время на их устранение. Если этого не происходит, то тогда подрядчика могут заставить сделать это по суду.
Содержание дорог и мостов.
Рассказал Антон Тадин и о текущем содержании дорог. Ежедневно на улицах города трудятся более 300 человек и 200 единиц техники, пока приводятся в порядок центральные магистрали города. Кстати, в этом году было закуплено 46 единиц техники, которая может использоваться как зимой, так и летом. Это самосвалы, тракторы, подметальная техника и иное.
По аварийно-восстановительному ремонту планируют привести в порядок более 530 дорожных объектов. График работ почти составлен, и после 15 апреля каждый житель сможет посмотреть его на сайте городской администрации. Из крупных объектов, например, Пушкинский тракт, Иртышская набережная, проспект Мира, улицы Конева, 70 лет Октября и многие другие. Также в бюджете города заложено 90 миллионов рублей на обустройство 60 асфальтированных дорог в частном секторе. 190 миллионов рублей предусмотрены на обустройство и ремонт тротуаров как в секторе многоквартирной застройки, так и в частном секторе. Всего планируют сделать порядка 300 подобных объектов.
Что же касается сезонного содержания мостов, подземных переходов и путепроводов, то директор БУ г. Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Владимир Рудковский уточнил, что в настоящее время идёт помывка перил и бордюров на мостах, потом пройдёт их сезонная покраска. А в мае запланировано обследование всех обслуживаемых учреждением объектов, выявленные недостатки будут устраняться.