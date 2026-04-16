Пассажиропоток в международном терминале пермского аэропорта вырос в два раза

По данным Пермской таможни, в первом квартале 2026 года удвоился пассажиропоток на международных направлениях в аэропорту Перми по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. За три месяца текущего года показатель достиг 58287 человек.
Число пассажирских авиарейсов также выросло более чем вдвое: с 145 до 301 вылета, рост составил 107,6%. Рост пассажиропотока и количества авиарейсов связаны с повышением частоты авиасообщения с Египтом, сообщил Андрей Углицких, замначальника таможенного поста «Аэропорт Пермь».
Сотрудники таможенного поста в процессе контроля пассажиров и багажа выявили множество нарушений. Так, зафиксировано 69 случаев провоза запрещенных или ограниченных товаров, включая продукты под ветеринарным контролем, два факта ввоза коммерческих партий под видом личных вещей, три превышения нормы ввоза алкоголя, два — табака и один случай незаконного перемещения наличных.