«Вы себя обманываете»: в СФ усомнились в показателях обновления транспорта в регионе

«Понятно. Вы всё закончили, Александр Семёнович?» — поинтересовался сенатор. «Спасибо большое. Мы поддерживаем абсолютно регионы в том, что необходимо расширять и программу помощи регионам, потому что самостоятельно, наверное, крайне сложно будет выполнить те задачи, которые перед нами стоят», — сообщил Рольбинов. «Зачем рисовать тогда цифры, нам показывать, которые не будут осуществлены? Зачем, если у нас бюджетный цикл уже… Вы обманываете сами себя или как-то нам недосказываете? Если в бюджетном цикле уже запланированы деньги все на 2026 год, и вы такую себе поставили уже цифру, они ж не коррелируются никак», — заявил Кутепов и передал слово следующему выступающему.