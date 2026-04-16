Аграрии в Красноярском крае могут вывести на пашню 4 571 трактор

Как сообщили в пресс-службе Красноярскстат, на одну машину приходится 506 гектаров пашни. Почти треть тракторов сосредоточена в хозяйствах Ужурского и Назаровского муниципальных округов. В посевной сезон краевыми аграриями будут использованы 908 плугов, 4 272 бороны, 1 341 машина для посева и 836 культиваторов. В прошлом году сельхозорганизации края обновили парк своей техники. В частности, было приобретено 79 новых тракторов, из которых 48% — российского производства. Также краевые хозяйства приобрели 41 плуг, 27 машин для посева, 23 культиватора и другую технику. В сельхозорганизациях Республики Хакасия имеется 268 тракторов. На одну машину приходится 1 138 гектаров пашни, а 77% тракторов сосредоточены в хозяйствах Ширинского, Орджоникидзевского и Алтайского районов. В посевной сезон аграрии республики также будут использовать 61 плуг, 55 борон, 71 культиватор и 64 машины для посева. У аграриев Республики Тыва есть 105 тракторов. На одну машину приходится 421 гектар пашни, а почти половина тракторов сосредоточена в хозяйствах Кызыла, Тандинского и Улуг-Хемского районов. В посевной сезон аграрии республики также будут использовать 15 плугов, 6 борон, 6 культиваторов и 10 машин для посева.