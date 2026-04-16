В МИД предостерегли россиян от поездок в некоторые страны Ближнего Востока

Климов предостерег россиян от поездок в некоторые страны Ближнего Востока.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россиянам стоит воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, вовлеченные в военный конфликт, сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

«На текущий момент рекомендуем воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, вовлеченные в военный конфликт», — сказал Климов «Парламентской газете».

Он добавил, что по возможности стоит избегать пролегающих через данный регион транзитных маршрутов, а также с большой осторожностью прибегать к услугам базирующихся в нем авиаперевозчиков.

«В преддверии майских праздников рекомендуем российским гражданам взвешенно подходить к планированию своего пребывания за рубежом, оценивая риски и избегая регионов с потенциально высоким уровнем напряженности», — отметил Климов.

Он посоветовал при выборе тура руководствоваться сведениями, публикуемыми на официальных ресурсах МИД России, Минэкономразвития России, а также уполномоченных органов государства, которое планируется посетить.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

