В Магадане стартует Неделя молодых педагогов для учителей до 35 лет

В Магадане с 20 по 22 апреля 2026 года пройдет «Неделя молодых педагогов». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Участниками станут педагоги-наставники и около 30 молодых специалистов в возрасте до 35 лет со стажем работы не более трех лет. Каждый методический день получит свою тематическую направленность. В программе запланированы фестиваль проектов, дни мастер-классов, открытых уроков и внеклассных мероприятий.
Открытие мероприятия состоится 20 апреля в 14:15 в актовом зале школы № 2 по адресу: улица Горького, 9. Закрытие пройдет 22 апреля в 14:00. Все участники получат сертификаты.
В департаменте образования мэрии Магадана отмечают, что в последние годы в образовательных учреждениях регионального центра растет количество молодых учителей.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru