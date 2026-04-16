В городе Курганинске на Кубани в 2026 году благоустроят 3 территории

Кроме территории у храма в Курганинске обновят еще два общественных пространства — это участки улиц Комсомольской и Таманской. Их выбрали жители города во время всероссийского голосования. Благоустройство выполнят в несколько этапов. Как добавил Сорокалетов, в настоящее время идет конкурс по определению подрядчика первого этапа работ.