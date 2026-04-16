В городе Курганинске на Кубани в 2026 году благоустроят 3 территории

Три общественных пространства приведут в порядок в городе Курганинске Краснодарского края в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ.
«В 2026 году в Курганинске продолжат благоустройство общественных территорий. Первая — участок вокруг храма 40-ка святых мучеников Севастийских по улице Лермонтова, работы начали в марте. Уже выполнили планировочные и начали демонтажные, подготовку к монтажу системы освещения. До конца года на участке площадью около пяти тысяч квадратных метров сделают пешеходные зоны, места отдыха, установят объекты малых архитектурных форм, оформят клумбы», — рассказал министр ТЭК и ЖКХ региона Денис Сорокалетов.
Кроме территории у храма в Курганинске обновят еще два общественных пространства — это участки улиц Комсомольской и Таманской. Их выбрали жители города во время всероссийского голосования. Благоустройство выполнят в несколько этапов. Как добавил Сорокалетов, в настоящее время идет конкурс по определению подрядчика первого этапа работ.
Отметим, что всего в 2026 году при поддержке нацпроекта в крае благоустроят 124 территории.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.