Состав «Буревестника» увеличат до 13 вагонов с 17 апреля

С 17 апреля, в связи с возрастающим спросом в летний период, количество вагонов в двухэтажном экспрессе «Буревестник», курсирующем между Нижним Новгородом и Москвой, будет увеличено до 13. Эта мера продлится до 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
«Буревестник» ежедневно отправляется из Нижнего Новгорода в 07:20, 15:29 и 18:57, прибывая в Москву соответственно в 11:34, 19:25 и 23:18. Обратные рейсы из Москвы отправляются в 10:05, 13:45 и 20:15, с прибытием в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03. В зависимости от расписания, поезд делает остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире.
Состав поезда включает двухэтажные сидячие вагоны стандартной и улучшенной компоновки от АО «ФПК», штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров, вагон СВ и вагон-ресторан. Начиная с 20 апреля, при покупке билетов на поезда со стандартной компоновкой сидячих мест, пассажиры смогут узнать, ориентированы ли кресла по ходу движения или против него.
Напомним, что за первые три месяца 2026 года «Буревестником» воспользовались порядка 322 тысяч пассажиров.
Приобрести билеты можно через веб- и мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на официальном сайтев разделе «Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.
Более подробную информацию о правилах покупки билетов и расписании поездов можно получить на официальном сайте (в разделе «Пассажирам») или по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов: 8−800−775−00−00.