Состав «Буревестника» увеличат до 13 вагонов с 17 апреля

«Буревестник» ежедневно отправляется из Нижнего Новгорода в 07:20, 15:29 и 18:57, прибывая в Москву соответственно в 11:34, 19:25 и 23:18. Обратные рейсы из Москвы отправляются в 10:05, 13:45 и 20:15, с прибытием в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03. В зависимости от расписания, поезд делает остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире.