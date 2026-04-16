Баллады о любви и танцевальные бэнгеры: рэпер МОТ выступит с большим концертом в Калининграде

Выступление состоится во Дворце спорта «Янтарный».

Источник: Клопс.ru

В калининградском Дворце спорта «Янтарный» в четверг, 19 ноября, с концертом выступит рэпер МОТ. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Артиста называют одним из главных современных лириков страны. Музыкант гармонично сочетает в своём творчестве душевные баллады о любви и танцевальные бэнгеры в стиле хип-хоп и RnB.

Наиболее известными стали песни «Август — это ты», «Капкан», «Случайности не случайны», «Мурашками», «День и ночь», «Мама, я в Дубае», «Абсолютно всё» с Бьянкой, «Лилии» с Jony, «Паруса» с Zivert, «Я оставлю» с Лепсом.

МОТ — неоднократный лауреат ряда авторитетных премий «Золотой граммофон», премии МУЗ-ТВ, премии RU.TV, премии «Жара», премии «Нового радио» и обладатель многих других наград. Участник различных шоу на федеральных каналах, ежегодных фестивалей «ВКонтакте», «Жара» и других.

Начало концерта в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».

