В РПН предупредили волгоградцев о тяжёлых осложнениях полиомиелита у детей

Отметим, по информации специалистов, сам по себе полиомиелит может протекать у некоторых людей бессимптомно, что облегчает его распространение. Наиболее подвержены заболеванию дети, не привитые против полиомиелита или получившие менее 3-х прививок. Помимо дыхательного паралича, среди осложнений встречаются пневмония, сердечная недостаточность, желудочно-кишечные расстройства, парез кишечника и мочевого пузыря.