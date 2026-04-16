В Алматы перекроют улицы из-за строительства крупного стратегического объекта

По данным Управления энергетики и водоснабжения города, на текущем этапе ведутся строительно-монтажные работы по устройству самотечной канализации диаметром 600 мм на участке от К72 до К95.
Работы проходят в Наурызбайском районе по ул. Строительной — от пр. Абая до пр. Алатау.
В связи с проведением работ на отдельных участках улично-дорожной сети временно вводятся ограничения движения. Жителей и гостей города просят учитывать изменения и заранее планировать маршруты.
В ведомстве уточнили, что реализация проекта имеет стратегическое значение:
«В настоящее время в Наурызбайском и части Алатауского районов отсутствует магистральный канализационный коллектор необходимой мощности, а действующие системы уже работают с повышенной нагрузкой из-за роста населения и активной застройки».