В Алматы перекроют улицы из-за строительства крупного стратегического объекта

В Алматы стартовала реализация одного из ключевых инфраструктурных проектов — строительства западного канализационного коллектора. Из-за масштабных работ в городе будут введены ограничения на дорогах, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным Управления энергетики и водоснабжения города, на текущем этапе ведутся строительно-монтажные работы по устройству самотечной канализации диаметром 600 мм на участке от К72 до К95.

Работы проходят в Наурызбайском районе по ул. Строительной — от пр. Абая до пр. Алатау.

В связи с проведением работ на отдельных участках улично-дорожной сети временно вводятся ограничения движения. Жителей и гостей города просят учитывать изменения и заранее планировать маршруты.

Пресс-служба Управления энергетики и водоснабжения Алматы

В ведомстве уточнили, что реализация проекта имеет стратегическое значение:

«В настоящее время в Наурызбайском и части Алатауского районов отсутствует магистральный канализационный коллектор необходимой мощности, а действующие системы уже работают с повышенной нагрузкой из-за роста населения и активной застройки».