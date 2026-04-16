В Красноярске стартовал второй этап благоустройства улиц в историческом центре

Работы начались на улице Диктатуры Пролетариата в районе дома № 28.

Работы начались на улице Диктатуры Пролетариата в районе дома № 28. Мэр Красноярска Сергей Верещагин рассказал, что этот участок сделают в первую очередь, чтобы как можно скорее приступить к ремонту фасада здания.

Затем бригады продолжат вести благоустройство локально — максимум поквартально по одной стороне улицы. Такое условие прописали подрядчикам, чтобы у пешеходов была возможность обойти перекопанные площадки работ.

«Поручил заказчику взять исполнение этих мероприятий на особый контроль. На улице также ресурсники меняют сети. Важно обеспечить синхронизацию работ», — заявил глава города у себя в телеграм-канале.

Напомним, что благоустройство улиц исторической части выполняется в рамках подготовки Красноярска к 400-летию при софинансировании по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В списке работ: замена пешеходного покрытия, освещение — провода спрячут под землю, озеленение. На Диктатуры Пролетариата сделают велодорожку.

Планируется в этом году преобразить три улицы общей протяженностью 3,3 км. В их числе также Кирова и Сурикова.

