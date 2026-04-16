Петербург окажет гуманитарную помощь Дагестану после масштабного наводнения

Петербург окажет гуманитарную помощь Дагестану, где произошло масштабное наводнение, вызванное аномальными осадками и прорывом земляного вала Геджухского водохранилища. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Беглов, о чем сообщили в пресс-службе Смольного.
— Мы не останемся в стороне, когда братская республика устраняет последствия такого мощного стихийного бедствия. Ленинградцы-петербуржцы всегда отличались отзывчивостью и готовностью поддержать тех, кому тяжело. Уверен, что и на этот раз наши предприятия и организации присоединятся к сбору гуманитарной помощи.
По информации, предоставленной Дагестаном, его жители нуждаются в электрогенераторах, строительных материалах, новой одежде, медикаментах, бутилированной воде, а также в продуктах и детском питании длительного хранения. Все грузы примет «Центр международных гуманитарных связей», расположенный в доме 4 на Привокзальной площади в Ломоносове. Он открыт каждый день, кроме выходных, с 10:00 до 17:00.