Петербург окажет гуманитарную помощь Дагестану после масштабного наводнения

По информации, предоставленной Дагестаном, его жители нуждаются в электрогенераторах, строительных материалах, новой одежде, медикаментах, бутилированной воде, а также в продуктах и детском питании длительного хранения. Все грузы примет «Центр международных гуманитарных связей», расположенный в доме 4 на Привокзальной площади в Ломоносове. Он открыт каждый день, кроме выходных, с 10:00 до 17:00.