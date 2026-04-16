Дома в центре Ростова вторые сутки остаются без горячей воды из-за аварии

Ремонт теплотрассы на улице Варфоломеева в Ростове еще не завершили.

Источник: Комсомольская правда

Часть домов в центре Ростова-на-Дону вторые стуки остаются без горячей воды. Причина — восстановительные работы на теплосетях в районе улицы Варфоломеева. Утром 16 апреля ситуацию прокомментировала глава минЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Оказалось, за прошедшую ночь специалисты провели дополнительную прокачку канала и проложили вентиляцию. Днем будут искать дефект. Перед этим начали вскрывать проходной канал на пересечении Варфоломеева и Буденновского.

На месте работают специалисты компании «Ростовские тепловые сети».

Напомним, подача горячей воды была ограничена в первой половине дня 15 апреля. Тогда сообщалось, что под отключение попали адреса: Черепахина, 212, Буденновский, 93, Варфоломеева, 239, 246, 229, 244, 227, 238, 260А, 266, 274, 274/1, Соборный, 80/219, Семашко, 99, 118, Малюгиной, 163/72, Ворошиловский, 101,105, Газетный, 110/264.

