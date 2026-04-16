Роспотребнадзор исключил риск распространения чумы из США в России

Роспотребнадзор следит за ситуацией с выявлением случая чумы в США, в России риск распространения заболевания исключен, сообщили в ведомстве.
В 2026 году в американском штате Аризона зафиксирован новый случай заболевания человека чумой, ситуация отслеживается, указали в ведомстве.
«Благодаря проводимым мероприятиям Роспотребнадзору удается обеспечивать стабильную санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Риск распространения чумы на территории Российской Федерации исключен», — говорится в сообщении.
В России насчитывается 11 природных очагов чумы, семь из них имеют трансграничный характер и расположены на границе с Казахстаном, Монголией, Китаем, Азербайджаном и Грузией.
Роспотребнадзор ведет постоянный мониторинг эпизоотической активности. Ежегодно проводятся совместные экспедиции с участием специалистов из Казахстана, Монголии, Киргизии и с 2025 года — на Мадагаскаре. За последние пять лет организовано 29 учений по совместному реагированию, в которых приняли участие свыше 1,5 тыс. специалистов. Кроме того, ежегодно в страны СНГ передаются несколько тысяч доз российской противочумной вакцины.
Возбудитель чумы — зоонозная бактерия Yersinia pestis. Как правило, обитает в организмах мелких млекопитающих, в частности грызунов, и живущих на них блох. Заразиться можно при непосредственном контакте с инфицированными тканями, воздушно-капельным путем (легочная форма) или при укусе инфицированных блох. Для лечения используют антибиотики.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.