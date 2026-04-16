Почему духи «слушают», а не «нюхают»?

В русском и ряде европейских языков применительно к парфюмерии используется глагол «слушать» (écouter un parfum во французском, to listen to a fragrance — в английском профессиональном жаргоне). Глагол «нюхать» в этом контексте считается технически неточным. Причина — не в этикете, а в особенностях обонятельного восприятия и истории парфюмерной терминологии.
Что общего между музыкальной нотой и парфюмерной?
Термин «нота» заимствован из музыки. В 1857 году британский химик Джордж Уилсон Септимус Пиесс опубликовал книгу «Искусство парфюмерии». В ней он предложил располагать запахи по аналогии с музыкальной гаммой, введя понятия «нота» и «аккорд». Согласно Пиессу, летучие вещества с коротким временем жизни соответствуют высоким частотам, а тяжелые, устойчивые молекулы — басу.
Современная парфюмерная пирамида, описанная в учебниках технологии парфюмерии, включает три слоя:
- Верхние ноты (голова) — молекулы с малой молекулярной массой, испаряются за 5−15 минут.
- Ноты сердца — раскрываются через 15−30 минут, держатся 2−4 часа.
- Базовые ноты (шлейф) — тяжелые молекулы, фиксируют аромат на 6−12 часов.
Духи меняют запах постепенно: первые минуты — одно, через час — другое, еще позже — третье. Эта временна́я последовательность напоминает развитие мелодии.
Почему резкое «нюхание» мешает восприятию?
Согласно исследованиям, когда человек резко и сильно вдыхает носом (то есть «нюхает»), в его носовой полости за долю секунды оказывается слишком много молекул запаха. Нервные клетки, отвечающие за обоняние, быстро перевозбуждаются и временно «отключаются» — это происходит уже через 0,1−0,2 секунды. В итоге мозг не успевает разобрать сложный букет из десятков компонентов.
Правильный способ — «слушать» аромат. Для этого нужно делать спокойные, неторопливые вдохи с небольшими паузами. Так рецепторы не перегружаются и сохраняют чувствительность. В профессиональных тестах используют специальную полоску, которую подносят к носу на расстояние 2−3 см, и вдыхают без усилий.
Откуда взялось выражение в русском языке?
В русский литературный язык глагол «слушать» в применении к запахам вошел из профессионального жаргона парфюмеров-технологов в конце XIX века. Согласно «Толковому словарю живого великорусского языка» В. И. Даля (1863−1866), глагол «нюхать» определяется как «стараться услышать запах носом» — что фиксирует внутреннюю связь между обонянием и слухом на лексическом уровне.