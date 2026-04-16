Почему духи «слушают», а не «нюхают»?

Согласно исследованиям, когда человек резко и сильно вдыхает носом (то есть «нюхает»), в его носовой полости за долю секунды оказывается слишком много молекул запаха. Нервные клетки, отвечающие за обоняние, быстро перевозбуждаются и временно «отключаются» — это происходит уже через 0,1−0,2 секунды. В итоге мозг не успевает разобрать сложный букет из десятков компонентов.