В промзоне «Ржевка» открыли новый участок улицы Коммуны

Строительство сопровождалось масштабным комплексом инженерных работ. Дорожники проложили магистральные сети водоснабжения и водоотведения, газо- и электроснабжения, линии связи, а также переустроили существующие коммуникации.
Новая трасса призвана разгрузить микрорайон Ржевка — Пороховые и существенно улучшить транспортную доступность как для действующих, так и для будущих промышленных предприятий. В планах городских властей — запустить по этому участку маршруты общественного транспорта, чтобы жителям и сотрудникам заводов было удобнее добираться до работы.
«Развитие промышленных зон — один из ключевых приоритетов программы губернатора Александра Беглова “10 приоритетов развития”. “Ржевка” уже становится точкой притяжения для инвесторов. Новые производства создадут дополнительные рабочие места и обеспечат рост налоговых поступлений. А это значит, что вложения в инфраструктуру работают на будущее Петербурга», — подчеркнул Кирилл Поляков.