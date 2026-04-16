В промзоне «Ржевка» открыли новый участок улицы Коммуны

В производственной зоне «Ржевка» введен в эксплуатацию новый участок улицы Коммуны — от улицы Химиков до Лапинского проспекта. Движение по четырехполосной дороге уже открыто, сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

Источник: Telegram-канал Кирилла Полякова

Строительство сопровождалось масштабным комплексом инженерных работ. Дорожники проложили магистральные сети водоснабжения и водоотведения, газо- и электроснабжения, линии связи, а также переустроили существующие коммуникации.

Новая трасса призвана разгрузить микрорайон Ржевка — Пороховые и существенно улучшить транспортную доступность как для действующих, так и для будущих промышленных предприятий. В планах городских властей — запустить по этому участку маршруты общественного транспорта, чтобы жителям и сотрудникам заводов было удобнее добираться до работы.

«Развитие промышленных зон — один из ключевых приоритетов программы губернатора Александра Беглова “10 приоритетов развития”. “Ржевка” уже становится точкой притяжения для инвесторов. Новые производства создадут дополнительные рабочие места и обеспечат рост налоговых поступлений. А это значит, что вложения в инфраструктуру работают на будущее Петербурга», — подчеркнул Кирилл Поляков.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше