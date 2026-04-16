Моиссеев напомнил о «бабле, побеждающем зло» из-за иностранных инвесторов

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев выразил уверенность, что западные инвесторы вернутся на российский рынок, если удастся избежать новых военных конфликтов в течение хотя бы одного года. В этом конктексте он вспомнил фразу, что «бабло побеждает зло». Прогнозами замминистра поделился на Биржевом форуме Московской биржи, сообщает корреспондент РБК.
«Я уверен, что год без новых войн хотя бы, то верю, что западные инвесторы точно придут», — сказал замминистра. Моисеев уточнил, что объемы инвестиций, вероятно, не будут прежними. «Да, конечно, будут не те объемы, которые были раньше, но я верю, что они свои достойные места займут», — уточнил он.
По его словам, летом 2025 года инвесторы через казахстанских посредников уже начали формировать фонды для сбора иностранных денег. «Я пришел на рынок в 1998 году, и тогда казалось, что никто из иностранцев сюда не придет. Слушайте, они в апреле 99-го уже повалили. То есть это вот старый лозунг — “бабло побеждает зло”, извините. Он, на мой взгляд, действует», — добавил замминистра.
